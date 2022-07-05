Червоний Хрест намагається отримати доступ до полонених з Азовсталі. З ними необхідно поговорити тет-а-тет

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 10794 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 33955 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 58979 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 69133 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 69313 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 71769 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
07:46 • 80957 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 213565 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 148526 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172254 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

1 квітня, 03:26 • 148376 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

1 квітня, 03:40 • 180366 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 69652 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 90017 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

07:10 • 89624 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 213576 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 489793 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 440087 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 646625 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 767759 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 21911 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

07:47 • 45305 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 90017 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 111668 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 146001 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Червоний Хрест намагається отримати доступ до полонених з Азовсталі. З ними необхідно поговорити тет-а-тет

Червоний Хрест намагається отримати доступ до полонених з Азовсталі. З ними необхідно поговорити тет-а-тет

Київ • УНН

 • 338647 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Міжнародний комітет Червоного Хреста веде перемовини з уповноваженими особами для отримання доступу і організації повноцінних зустрічей з військовополоненими з "Азовсталі". Про це УНН поспілкувався з речником МКЧХ в Україні Олександром Власенко.

Деталі

Так, раніше сьогодні Суспільне з посиланням на МКЧХ повідомило, що Комітет веде комунікацію з військовополоненими. Речник уточнив, що таке твердження не є повністю коректним.

"Наразі ми контактуємо не з військовополоненими, а з людьми, від яких належить надати нам доступ до цих військовополонених – з ними ми контактуємо, ведемо перемовини, щоб цей доступ мати. Справді, йдеться про те що ми будемо проводити ці візити відповідно до наших правил. Тобто, це конфіденційний діалог", - зазначив речник.

З його слів, у МКЧХ немає пріоритетів щодо того, чи мова про відвідання "Азовців", морських піхотинців, які були на "Азовсталі", чи людей, яких взяли в полон у якомусь іншому місці - до всіх Комітет хотів б мати доступ.

Про результати візитів МКЧХ повідомляє тільки родичів, які відкрили справу з пошуку зниклих безвісти. Для цього було створене розшукове бюро в Женеві – нейтральній країні.

Це бюро акумулює інформацію про людей, що зникли безвісти, отримуючи запити від родичів. Маючи таку інформацію, МКЧХ звертається до кожної зі сторін із вимогою надати інформацію про місцезнаходження тієї чи іншої людини, яку розшукують родичі, каже речник.

Після того, як цю інформацію було отримано, Комітет вимагає візиту до цієї людини.

"Є інший шлях – якщо ми зареєстрували їх самі. Коли людям, які виходили з "Азовсталі", наші працівники там були, вони пропонували усім зареєструватись. Ті, хто захотів – це добровільна справа – тих ми зареєстрували, і відносно таких людей ми відразу можемо подавати запит на їхнє відвідання", - розповів співрозмовник.

На уточнююче питання про те, чи все ж представники МКЧХ мали зустрічі з українськими військовополоненими – зокрема тими, які знаходились на "Азовсталі", співрозмовник відповів, що назвати це повноцінним "візитом" не можна.

"Не було таких візитів, які можна було б назвати за нашими правилами - "візит". Так, ми відвідували їх, але ми просто подивились умови – що їх привезли, що вони тут знаходяться. Це не можна назвати візитом так як ми це розуміємо – коли ми можемо зайти, подивитись все, туалети, душ, харчовий блок тощо. І поговорити з ними віч-на-віч. Коли у нас буде така змога – ми зможемо назвати це візитом. Тож, так, ми бачили, де вони знаходяться, але це не можна назвати безпосередньо візитом МКЧХ… Тобто, поки що рано про це говорити, але вже зараз ми хотіли б говорити про повноцінні візити до цих людей", - розповів він.

Власенко зауважив також, що переговорний процес щодо організації таких візитів "дуже складний" та "дуже конфіденційний", однак він триває.

Також він повідомив, що для МКЧХ не має значення, де саме тримають військовополонених – на окупованих територіях чи у росії.

"Ми готові відвідувати де завгодно цих людей, наші спеціалісти готові їхати куди завгодно. Головне – щоб ми мали доступ, а те, в яких місцях – не принципово", - сказав він.

Речник не зміг назвати точну кількість військовополонених, однак зауважив що мова "про сотні людей".

Щодо того, чи надходили скарги на місця тримання від родичів, він зауважив, що ця інформація завжди є конфіденційною.

"Ми можемо отримувати (скарги) від родичів. Родичі не мають доступу до цих людей, тому ці скарги треба перевіряти. І, коли будуть візити, ми ці всі речі будемо перевіряти. Якщо буде конфіденційний діалог з цими людьми – ми безперечно будемо питати. Тобто, запобігання тортур – це є номер один згідно міжнародного гуманітарного права, до цих людей, до військовополонених з будь-якої сторони не можуть застосовуватись тортури. Це аксіома. І це перше, що ми перевіряємо в ході діалогу з цими людьми. Через це саме і потрібно, щоб діалог був конфіденційний", - додав співрозмовник УНН.

Нагадаємо

З перших днів широкомасштабного вторгнення у росіян була ціль - знищити "Азовсталь" та місто Маріуполь. На початку березня тривали жорстокі бої.

Українська сторона пропонувала росії провести спеціальний раунд перемовин прямо біля стін "Азовсталі" у Маріуполі. Проте російська влада проігнорувала прохання України.

Вихід захисників Маріуполя з "Азовсталі" відбувся у травні. У росії заявили, що вийшло близько 2 тисяч бійців. Українська влада поки не повідомляє, скільки військових покинуло "Азовсталь". Тих, хто вийшов із заводу, вивезли на підконтрольну окупантам територію.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повідомили, що зареєстрували сотні українських військових, які вийшли із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Україна веде перемовини щодо повернення з полону захисників Маріуполя із "Азовсталі". Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що коли військовослужбовці здійснювали оборону заводу, МОУ також не коментували питання на кшталт, є чи немає у них зв’язку, тому що це чутлива інформація.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП
Bitcoin
$83,929.80
Золото
$3,159.50
Tesla
$258.01
Brent
$74.68
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$41.65
Ethereum
$1,862.57