Червоний Хрест намагається отримати доступ до полонених з Азовсталі. З ними необхідно поговорити тет-а-тет

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Так, раніше сьогодні Суспільне з посиланням на МКЧХ повідомило, що Комітет веде комунікацію з військовополоненими. Речник уточнив, що таке твердження не є повністю коректним.

"Наразі ми контактуємо не з військовополоненими, а з людьми, від яких належить надати нам доступ до цих військовополонених – з ними ми контактуємо, ведемо перемовини, щоб цей доступ мати. Справді, йдеться про те що ми будемо проводити ці візити відповідно до наших правил. Тобто, це конфіденційний діалог", - зазначив речник.

З його слів, у МКЧХ немає пріоритетів щодо того, чи мова про відвідання "Азовців", морських піхотинців, які були на "Азовсталі", чи людей, яких взяли в полон у якомусь іншому місці - до всіх Комітет хотів б мати доступ.

Про результати візитів МКЧХ повідомляє тільки родичів, які відкрили справу з пошуку зниклих безвісти. Для цього було створене розшукове бюро в Женеві – нейтральній країні.

Це бюро акумулює інформацію про людей, що зникли безвісти, отримуючи запити від родичів. Маючи таку інформацію, МКЧХ звертається до кожної зі сторін із вимогою надати інформацію про місцезнаходження тієї чи іншої людини, яку розшукують родичі, каже речник.

Після того, як цю інформацію було отримано, Комітет вимагає візиту до цієї людини.

"Є інший шлях – якщо ми зареєстрували їх самі. Коли людям, які виходили з "Азовсталі", наші працівники там були, вони пропонували усім зареєструватись. Ті, хто захотів – це добровільна справа – тих ми зареєстрували, і відносно таких людей ми відразу можемо подавати запит на їхнє відвідання", - розповів співрозмовник.

На уточнююче питання про те, чи все ж представники МКЧХ мали зустрічі з українськими військовополоненими – зокрема тими, які знаходились на "Азовсталі", співрозмовник відповів, що назвати це повноцінним "візитом" не можна.

"Не було таких візитів, які можна було б назвати за нашими правилами - "візит". Так, ми відвідували їх, але ми просто подивились умови – що їх привезли, що вони тут знаходяться. Це не можна назвати візитом так як ми це розуміємо – коли ми можемо зайти, подивитись все, туалети, душ, харчовий блок тощо. І поговорити з ними віч-на-віч. Коли у нас буде така змога – ми зможемо назвати це візитом. Тож, так, ми бачили, де вони знаходяться, але це не можна назвати безпосередньо візитом МКЧХ… Тобто, поки що рано про це говорити, але вже зараз ми хотіли б говорити про повноцінні візити до цих людей", - розповів він.

Власенко зауважив також, що переговорний процес щодо організації таких візитів "дуже складний" та "дуже конфіденційний", однак він триває.

Також він повідомив, що для МКЧХ не має значення, де саме тримають військовополонених – на окупованих територіях чи у росії.

"Ми готові відвідувати де завгодно цих людей, наші спеціалісти готові їхати куди завгодно. Головне – щоб ми мали доступ, а те, в яких місцях – не принципово", - сказав він.

Речник не зміг назвати точну кількість військовополонених, однак зауважив що мова "про сотні людей".

Щодо того, чи надходили скарги на місця тримання від родичів, він зауважив, що ця інформація завжди є конфіденційною.

"Ми можемо отримувати (скарги) від родичів. Родичі не мають доступу до цих людей, тому ці скарги треба перевіряти. І, коли будуть візити, ми ці всі речі будемо перевіряти. Якщо буде конфіденційний діалог з цими людьми – ми безперечно будемо питати. Тобто, запобігання тортур – це є номер один згідно міжнародного гуманітарного права, до цих людей, до військовополонених з будь-якої сторони не можуть застосовуватись тортури. Це аксіома. І це перше, що ми перевіряємо в ході діалогу з цими людьми. Через це саме і потрібно, щоб діалог був конфіденційний", - додав співрозмовник УНН.

Нагадаємо

З перших днів широкомасштабного вторгнення у росіян була ціль - знищити "Азовсталь" та місто Маріуполь. На початку березня тривали жорстокі бої.

Українська сторона пропонувала росії провести спеціальний раунд перемовин прямо біля стін "Азовсталі" у Маріуполі. Проте російська влада проігнорувала прохання України.

Вихід захисників Маріуполя з "Азовсталі" відбувся у травні. У росії заявили, що вийшло близько 2 тисяч бійців. Українська влада поки не повідомляє, скільки військових покинуло "Азовсталь". Тих, хто вийшов із заводу, вивезли на підконтрольну окупантам територію.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) повідомили, що зареєстрували сотні українських військових, які вийшли із заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Україна веде перемовини щодо повернення з полону захисників Маріуполя із "Азовсталі". Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що коли військовослужбовці здійснювали оборону заводу, МОУ також не коментували питання на кшталт, є чи немає у них зв’язку, тому що це чутлива інформація.