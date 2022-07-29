Красный крест намерен добраться до колонии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные

Цитата

"Мы конечно знаем об этой ситуации и попросили как можно скорее доступ к этому месту для того, чтобы убедиться и увидеть собственными глазами, что произошло и нуждается ли кто-то из находящихся там людей в нашей помощи", — сказал он.

Детали

Власенко подчеркнул, что если представители организации получат доступ в обстрелянную колонию, то до их возвращения оттуда в Красном Кресте ничего рассказывать об этом не будет.

"Это обычная практика, которая связана с безопасностью людей", — отметил он.

По словам Власенко, в эти выходные в Женеве будет работать горячая линия центрального агентства Красного Креста, куда могут обратиться родственники военнопленных.

"Родственники могут обращаться на нее, чтобы выяснить судьбу конкретного человека. Если они сообщают имя и фамилию этого человека и у нас будет информация об этом человеке, то мы попытаемся им об этом сказать, но к сожалению, только родственникам мы можем это сообщить", — сказал представитель МККК.

Дополнение

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

Впоследствии украинская разведка сообщила, что взрывы в Еленовке, приведшие к гибели украинских Защитников – сознательная провокация и безоговорочный акт терроризма со стороны вооруженных сил оккупанта. По имеющейся информации он осуществлен руками наемников из состава ПВК «Вагнера» (Лига) по личной команде номинального владельца указанного ПВК – Евгения Пригожина.

В результате обстрела российскими оккупантами колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные, погибли примерно 40 человек, получили ранения – 130.

Служба безопасности Украины перехватила телефонные разговоры, свидетельствующие о том, что российские оккупанты могли устроить трагедию в колонии Еленовки Донецкой области с помощью взрывчатки.