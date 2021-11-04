“Красная” зона в Киеве: за сутки наложено 10 штрафов за отсутствие COVID-документов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В столице в течение 3 ноября полиция осуществила 516 проверок и составила 10 административных протоколов из-за отсутствия сертификатов о вакцинации и других COVID-документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
В течение 3 ноября в Киеве проверили 245 объектов хозяйственной деятельности и составили семь административных протоколов за нарушение карантина.
Также проверили 271 общественный транспорт. Составили за нарушение карантинных правил три административных протокола и вынесли 182 административных постановления за пребывание в общественном транспорте без средств защиты.
Добавим
Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы 3 ноября в Киеве провели мониторинг на 418 объектах.
"Посетили заведение образования, 129 заведений общепита, 103 объекта торговли продовольственными товарами, 146 — непродовольственными товарами, торгово-развлекательный центр, 22 аптеки/оптики, 13 салонов красоты и 3 заведения бытового обслуживания населения. Выявлено 113 нарушений", — говорится в сообщении.
Напомним
С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.
Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:
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- заведения питания
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- отели
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- учреждения социальной защиты
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- спортзалы и фитнес-центры
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- ЦПАУ, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
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- проводить массовые мероприятия
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- торгово-развлекательные центры
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Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.
Кроме того, с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.