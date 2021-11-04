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“Красная” зона в Киеве: за сутки наложено 10 штрафов за отсутствие COVID-документов

Киев • УНН

 • 31580 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В столице в течение 3 ноября полиция осуществила 516 проверок и составила 10 административных протоколов из-за отсутствия сертификатов о вакцинации и других COVID-документов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

“Красная” зона в Киеве: за сутки наложено 10 штрафов за отсутствие COVID-документов

Детали

В течение 3 ноября в Киеве проверили 245 объектов хозяйственной деятельности и составили семь административных протоколов за нарушение карантина.

Также проверили 271 общественный транспорт. Составили за нарушение карантинных правил три административных протокола и вынесли 182 административных постановления за пребывание в общественном транспорте без средств защиты.

Добавим

Специалисты ГУ Госпродпотребслужбы 3 ноября в Киеве провели мониторинг на 418 объектах.

"Посетили заведение образования, 129 заведений общепита, 103 объекта торговли продовольственными товарами, 146 — непродовольственными товарами, торгово-развлекательный центр, 22 аптеки/оптики, 13 салонов красоты и 3 заведения бытового обслуживания населения. Выявлено 113 нарушений", — говорится в сообщении.

Напомним

С понедельника, 1 ноября, Киев вошел в “красную” зону карантина. В городе ввели строгие ограничения.

Работать можно только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом, а также посещать:

  • заведения питания
  • отели
  • учреждения социальной защиты
  • спортзалы и фитнес-центры
  • ЦПАУ, Управления труда и соцзащиты, Управления пенсионного фонда
  • проводить массовые мероприятия
  • торгово-развлекательные центры

Дети и подростки могут посещать ТРЦ только с родителями, которые имеют прививки от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест.

Кроме того, с 1 ноября все школы Киева перевели на дистанционное обучение.

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