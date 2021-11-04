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“Червона” зона в Києві: за добу накладено 10 штрафів за відсутність COVID-документів

Київ • УНН

 • 31580 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. У столиці протягом 3 листопада  поліція здійснила 516 перевірок та склала 10 адміністративних протоколів через відсутність сертифікатів про вакцинацію та інших COVID-документів. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцію Києва.

“Червона” зона в Києві: за добу накладено 10 штрафів за відсутність COVID-документів

Деталі

Протягом 3 листопада у Києві перевірили 245 об'єктів господарської діяльності та склали сім адміністративних протоколів за порушення карантину.

Також перевірили 271 громадський транспорт. Склали за порушення карантинних правил три адміністративних протоколи та винесли 182 адміністративні постанови за перебування у громадському транспорті без засобів захисту.

Додамо

Фахівці ГУ Держпродспоживслужби  3 листопада у Києві провели моніторинг на 418 об’єктах.

"Відвідано заклад освіти, 129 закладів громадського харчування, 103 об’єкти торгівлі продовольчими товарами, 146 - непродовольчими товарами, торгово-розважальний центр, 22 аптеки/оптики, 13 салонів краси та 3 заклади побутового обслуговування населення. Виявлено 113 порушень", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Із понеділка, 1 листопада, Київ увійшов до “червоної” зони карантину. У місті ввели суворі обмеження.

Працювати можна лише з негативним ПЛР-тестом або COVID-сертифікатом, а також відвідувати:

  • заклади харчування
  • готелі
  • установи соціального захисту
  • спортзали та фітнес-центри
  • ЦНАПи, Управління праці та соцзахисту, Управління пенсійного фонду
  • проводити масові заходи
  • торговельно-розважальні центри

Діти та підлітки можуть відвідувати ТРЦ лише з батьками, які мають щеплення проти коронавірусу або негативний ПЛР-тест.

Окрім того, із 1 листопада всі школи Києва перевели на дистанційне навчання.

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