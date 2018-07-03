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Черновецкого и его сына вызвали на допрос в ГПУ

Черновецкого и его сына вызвали на допрос в ГПУ

Киев  •  УНН

 • 28086 просмотра

КИЕВ. 3 июля. УНН. Экс-мэра Киева Ленонида Черновецкого и его сына Степана Черновецкого вызвали на допрос в Генеральную прокуратуру на 17 июля, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Повестки обнародованы на сайте ГПУ. В документах указано, что допрашивать Черновецких будут в качестве свидетелей.

Допросы назначено на 10.00 и 11.00 соответственно. Правда о каком именно уголовное производство идет речь - не указано.

"Гр-н Черновецкий, 25.11.1951 года, согласно требованиям ст 133, 135 Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 10 час. 00 мин. в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащук CB", - говорится в повестке.

"Гр-н Черновецкий Степан Леонидович, 27.10.1978 года, согласно требованиям ст.сг. 133. 135 Вам необходимо явиться 17.07.2018 года в 11 час. 00 мин. в кабинет №1106 здания Генеральной прокуратуры Украины к следователю группы следователей Генеральной прокуратуры Украины Лукащук CB", - отмечается в повестке.

Как сообщал УНН, 25 июля 2017 года суд разрешил задержать экс-мэра Киева Леонида Черновецкого с целью привода на судебное заседание по избранию ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 14 июля Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении экс-мэру Киева Леониду Черновецкому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В частности, Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного строительства объекта инженерной и транспортной инфраструктуры (вертолетной площадки) на Парковой дороге в Киеве.

Добавим, что в 2016 году в Барселоне по подозрению в отмывании денег задержали Степана Черновецкого. Однако впоследствии Апелляционный суд Барселоны освободил из-под стражи сына экс-мэра Киева.

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