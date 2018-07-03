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Черновецького та його сина викликали на допит у ГПУ

Черновецького та його сина викликали на допит у ГПУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Екс-мера Києва Леноніда Черновецького та його сина Степана Черновецького викликали на допит у Генеральну прокуратуру на 17 липня, передає УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.

Повістки оприлюднені на сайті ГПУ. У документах зазначено, що допитуватимуть Черновецьких у якості свідків.

Допити призначено на 10.00 та 11.00 відповідно. Щоправда про яке саме кримінальне провадження йдеться - не вказано.

"Гр-н Черновецький Леонід Михайлович, 25.11.1951 року народження, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року о 10 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B.", - зазначено у повістці.

"Гр-н Черновецький Степан Леонідович, 27.10.1978 року народження, відповідно до вимог ст.сг. 133. 135 Вам необхідно з'явитися 17.07.2018 року об 11 год. 00 хв. в кабінет №1106 приміщення Генеральної прокуратури України до слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Лукащука C.B.", - зазначається у повістці.

Як повідомляв УНН, 25 липня 2017 року суд дозволив затримати екс-мера Києва Леоніда Черновецького з метою приводу на судове засідання з обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 14 липня Генеральна прокуратура України повідомила про підозру екс-меру Києва Леоніду Черновецькому у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) КК України.

Зокрема, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного будівництва об’єкту інженерної та транспортної інфраструктури (вертолітного майданчика) на Парковій дорозі в Києві.

Додамо, що у 2016 році у Барселоні за підозрою у відмиванні коштів затримали Степана Черновецького. Проте згодом Апеляційний суд Барселони звільнив з-під варти сина екс-мера Києва.

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