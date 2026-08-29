"Черных трансплантологов" на Буковине взяли под стражу с залогом 1,5 млн гривен — Генпрокурор
Киев • УНН
Четверых работников патологоанатомического бюро взяли под стражу по подозрению в продаже тканей умерших. Залог для каждого — 1,5 млн грн.
Шевченковский районный суд города Черновцы избрал меры пресечения всем четырём работникам патологоанатомического бюро, которых ранее задержали по подозрению в незаконном изъятии и продаже тканей умерших. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передаёт УНН.
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Их взяли под стражу с возможностью внесения залога в размере 1,5 миллиона гривен для каждого
Напомним
Правоохранители раскрыли схему незаконной торговли органами и тканями умерших людей на Буковине. Преступную деятельность организовали должностные лица Черновицкого областного патологоанатомического бюро.
По словам Генпрокурора, каждый участник "схемы" выполнял свою роль — от взаимодействия с родственниками умерших и подготовки фиктивной документации до непосредственного изъятия анатомических материалов и их последующей логистики к заказчикам.