"Чорних трансплантологів" на Буковині взяли під варту із заставою 1,5 млн гривень - Генпрокурор
Київ • УНН
Чотирьох працівників патологоанатомічного бюро взяли під варту за підозрою у продажу тканин померлих. Застава для кожного - 1,5 млн грн.
Шевченківський районний суд міста Чернівці обрав запобіжні заходи всім чотирьом працівникам патологоанатомічного бюро, яких раніше затримали за підозрою у незаконному вилученні та продажу тканин померлих. Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає УНН.
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Їх узято під варту з можливістю внесення застави розміром 1,5 мільйона гривень для кожного
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Правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами і тканинами померлих людей на Буковині. Злочинну діяльність організували посадові особи Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро.
За словами Генпрокурора, кожен учасник "схеми" виконував свою роль – від взаємодії з родичами померлих та підготовки фіктивної документації до безпосереднього вилучення анатомічних матеріалів та їх подальшої логістики до замовників.