Чернигов: продолжается поисково-спасательная операция, 9 погибших, более 20 раненых в результате атаки рф

В Чернигове продолжается поисково-спасательная операция после атаки рф, в результате которой 9 человек погибли, более 20 получили ранения, были повреждены здания гражданской инфраструктуры и десятки автомобилей, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.

Продолжается поисково-спасательная операция с соблюдением всех мер безопасности, помним коварство врага. Сейчас уже 9 погибших и более 20 раненых. Повреждены здания гражданской инфраструктуры, десятки единиц транспорта. - написал Чаус в телеграм-канале.

Создан штаб. Работают все службы и волонтеры, добавил он.

В Чернигове после удара рф частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ - и.о. мэра