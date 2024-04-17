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Чернигов: продолжается поисково-спасательная операция, 9 погибших, более 20 раненых в результате атаки рф
В Чернигове продолжается поисково-спасательная операция после атаки рф, в результате которой 9 человек погибли, более 20 получили ранения, были повреждены здания гражданской инфраструктуры и десятки автомобилей.
Над территорией орловской области рф сбит БпЛА - глава российского региона
Беспилотный летательный аппарат был сбит над орловской областью, не вызвав жертв и разрушений, по словам местного губернатора.
Politico о Часов Яре: спикер украинской армии рассказал об угрозе, если оккупантам удастся захватить город
Politico расспросило представителя украинской армии об угрозе, если оккупантам удастся захватить Часов Яр.
В Румынии расследуют пролет трех дронов над авиабазой
Три неизвестных беспилотника пролетели над румынской авиабазой имени Михаила Когалничану, где строится крупнейшая европейская база НАТО, что стало поводом для расследования военной прокуратуры.
В оккупированных городах Луганщины будут захоранивать мусор из рф - ОГА
Три города в оккупированной Луганской области - Северодонецк, Антрацит и Луганск - будут использоваться для захоронения российского мусора и импортных отходов, причем около 50% общего объема отходов будет изолировано, что уничтожит окружающую среду вокруг этих городов к 2030 году.
Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщает о 8 погибших, 18 пострадавших
В Чернигове 8 человек погибли и 18 получили ранения в результате российского ракетного обстрела в среду утром.
В Чернигове после удара рф частично отключили коммуникации, в том числе свет и газ - и.о. мэра
Три взрыва прогремели в густонаселенном районе Чернигова, повредив здания, автомобили и инфраструктуру.
В Стрые подростки избили девушку: полиция принимает решение об открытии производства
В Стрые Львовской области подростки жестоко избили девушку, нанеся ей серьезные травмы, в том числе лица, полиция планирует открыть производство по факту хулиганства.
Пять человек погибли в результате атаки рф на Чернигов, поиски продолжаются - и.о. мэра
Пять человек погибли в Чернигове в результате атаки рф, поисково-спасательные работы продолжаются, а областному центру крови срочно нужны доноры, особенно с отрицательным резус-фактором.
За сутки россия обстреляла 4 общины на Черниговщине, зафиксировано 64 взрыва
За сутки россия обстреляла 4 общины в Черниговской области, зафиксировано 64 взрыва от минометных и артиллерийских ударов.