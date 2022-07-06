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Черниговская область: враг ежедневно обстреливает приграничье, сохраняется угроза наступления из беларуси – Чаус

Черниговская область: враг ежедневно обстреливает приграничье, сохраняется угроза наступления из беларуси – Чаус

Киев • УНН

 • 192199 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Российские оккупанты ежедневно обстреливают инфраструктуру и территориальные общины на приграничье Черниговской области. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус во время брифинга сообщил, что есть угроза наступления из беларуси, передает УНН.

Цитата

“На сегодняшний день враг постоянно совершает обстрелы Черниговского пограничья. Каждый день обстреливается Новгород-Северская, Семеновская общины. Соответственно мы готовы к любым действиям врага, он держит нас в тонусе постоянно. В беларуси продолжаются учения. Знаем, что там находится определенное количество вражеской техники. Кроме того, ракеты по Черниговской области пускают, в том числе, и с территории этой страны российскими самолетами. Есть определенная угроза того, что рано или поздно белорусская сторона может начать активную фазу боевых действий”, – сообщил Чаус.

Детали

По словам главы ОВА, целью таких обстрелов со стороны оккупантов является в первую очередь обращение внимания украинских защитников на свое присутствие там. А также намерение отвлечь определенные силы и средства Вооруженных сил Украины, в том числе, и на Черниговскую область.

Чаус также проинформировал, что в области разрушены более 20 мостов, 19 из которых восстановлены по временной схеме. К началу холодов планируется полноценно восстановить несколько мостов.

“Чуть более 20 мостов разрушены в результате российской агрессии на территории Черниговской области, 19 восстановлено. Но мы восстанавливали по временной схеме, однако их можно использовать полноценно, транспорт двигается. По некоторым мостам уже начаты работы по полноценному восстановлению. Несколько мостов уже восстанавливаются. Есть надежда, что к началу холодов мы восстановим определенные мосты”, – сказал Чаус.

Сложнее вопрос относительно жилья. В частности, 25 многоэтажных домов разрушены, сейчас проводится их техническое обследование, формируется перечень расходов.

“По жилью вопрос более сложный, ведь государство на сегодняшний день выделило 400 млн гривен на Черниговскую область – это водоканал, электросети, сети водоснабжения. Мы направили средства на больницы, садики. По некоторым критическим жилым домам мы проводим технические обследования, формируем перечень затрат. Потом будем приступать к работе. Людей размещаем в модульных городках, ведь некоторые дома уже не подлежат восстановлению”, – добавил Чаус.

Дополнение

За прошедшие сутки оккупанты обстреляли Черниговскую область 73 раза.

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