Чернігівщина: ворог щоденно обстрілює прикордоння, зберігається загроза наступу з білорусі – Чаус

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“На сьогодні ворог постійно здійснює обстріли Чернігівського прикордоння. Щодня обстрілюється Новгород-Сіверська, Семенівська громади. Відповідно, ми готові до будь-яких дій ворога, він тримає нас в тонусі постійно. У білорусі тривають навчання. Знаємо, що там знаходиться певна кількість ворожої техніки. Крім того, ракети по Чернігівщині пускаються, у тому числі, і з території цієї країни російськими літаками. Є певна загроза того, що рано чи пізно білоруська сторона може почати активну фазу бойових дій”, – повідомив Чаус.

Деталі

За словами голови ОВА, метою таких обстрілів з боку окупантів є насамперед звернення уваги українських захисників на свою присутність там. А також намір відволікти певні сили і засоби Збройних Сил України, у тому числі, і на Чернігівську область.

Чаус також поінформував, що в області зруйновано понад 20 мостів, 19 з яких відновлено по тимчасовій схемі. До початку холодів планується повноцінно відновити декілька мостів.

“Трохи більше 20 мостів зруйновано внаслідок російської агресії на території Чернігівщини, 19 відновлено. Але ми відновлювали по тимчасовій схемі, однак їх можна використовувати повноцінно, транспорт рухається. По деяких мостах вже розпочаті роботи щодо повноцінного відновлення. Кілька мостів вже відновлюються. Є надія, що до початку холодів ми відновимо певні мости”, – сказав Чаус.

Складнішим є питання стосовно житла. Зокрема, 25 багатоповерхових будинків зруйновано, наразі проводиться їхнє технічні обстеження, формується перелік витрат.

“По житлу питання більше складне, адже держава на сьогодні виділила 400 млн гривень на Чернігівщину – це водоканал, електромережі, мережі водопостачання. Ми направили кошти на лікарні, садочки. По деяких критичних житлових будинках ми проводимо технічні обстеження, формуємо перелік витрат. Потім будемо приступати до роботи. Людей розміщуємо у модульних містечках, адже деякі будинки вже не підлягають відновленню”, – додав Чаус.

Доповнення

Протягом минулої доби окупанти обстріляли Чернігівську область 73 рази.