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Черниговская область: глава ОВА не уверен, что передвижение войск рф можно назвать отводом

Киев • УНН

 • 164727 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус пока не уверен, что передвижение войск рф по территории области можно назвать отводом. Об этом он сказал в видеообращении в Telegram утром 31 марта, пишет УНН.

Черниговская область: глава ОВА не уверен, что передвижение войск рф можно назвать отводом

По его словам, ВСУ в течение суток беспощадно уничтожали врага на территории области.

Цитата

"Враг продолжает нести большие потери, деморализован, происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск, ну, я в этом не уверен, но как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят", - сказал Чаус, заметив, что это не повод расслабиться.

Ранее

29 марта в минобороны россии заявили, что сократят боевые действия на Киевском и Черниговском направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слова об "отходе" войск рф с Киевского и Черниговского направлений - не отвод, а последствия работы украинских военных.

Украинские Национальные Новости

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