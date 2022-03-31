Черниговская область: глава ОВА не уверен, что передвижение войск рф можно назвать отводом

По его словам, ВСУ в течение суток беспощадно уничтожали врага на территории области.

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"Враг продолжает нести большие потери, деморализован, происходит его перемещение по территории области, но можно ли это назвать отводом войск, ну, я в этом не уверен, но как минимум это какая-то перегруппировка, но, возможно, они действительно отходят", - сказал Чаус, заметив, что это не повод расслабиться.

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