Чернігівщина: голова ОВА не впевнений, що пересування військ рф можна назвати відведенням

З його слів, ЗСУ протягом доби нещадно знищували ворога на території області.

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"Ворог продовжує нести великі втрати, деморалізований, відбувається його переміщення по території області, але чи можна це назвати відведенням військ, ну, я в цьому не впевнений, але як мінімум це якесь перегрупування, але, можливо, вони дійсно відходять", - сказав Чаус, зауваживши, що це не привід розслабитися.

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