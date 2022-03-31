Чернігівщина: голова ОВА не впевнений, що пересування військ рф можна назвати відведенням
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус наразі не впевнений, що пересування військ рф по території області можна назвати відведенням. Про це він сказав у відеозверненні у Telegram вранці 31 березня, пише УНН.
З його слів, ЗСУ протягом доби нещадно знищували ворога на території області.
Цитата
"Ворог продовжує нести великі втрати, деморалізований, відбувається його переміщення по території області, але чи можна це назвати відведенням військ, ну, я в цьому не впевнений, але як мінімум це якесь перегрупування, але, можливо, вони дійсно відходять", - сказав Чаус, зауваживши, що це не привід розслабитися.
Раніше
29 березня у міноборони росії заявили, що скоротять бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що слова про "відхід" військ рф з Київського та Чернігівського напрямків - не відведення, а наслідки роботи українських військових.