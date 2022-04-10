Чернигов. Что сделали с городом россияне - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН .Русские войска после жесткого ответа бойцов украинских сил убрались из Черниговской области, однако оставили за собой шлейф из смертей и разрухи. УНН собрал для вас фоторепортаж из Чернигова, который выстоял натиск оккупантов.
Детали
Так, сотни жилых домов города разрушены частично или полностью, равно как и объекты гражданской инфраструктуры.
Кое-где в городе можно увидеть воронки от русских бомб.
На сегодня, в городе и области продолжают работать коммунальщики, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В городе продолжают обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы.
Так, в частности, группы пиротехников ГСЧС за последние сутки 25 раз выезжали для обезвреживания взрывоопасных предметов обнаружили и изъяли 579 таких предметов (с начала войны обнаружено и изъято 8266 взрывоопасных предметов).
Добавим
В воскресенье, 10 апреля, специалисты разминировали городской пляж Чернигова "Золотой берег".
По информации председателя Черниговской ОВА, с начала русского вторжения в областном центре погибли около 700 человек.