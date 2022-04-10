У Чернігові вилучили шість ракет РСЗВ "Ураган" з пляжу
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На міському пляжі у Чернігові піротехніки вилучили шість ракет з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram-каналі, пише УНН.
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"На міському пляжі "Золотий берег" у Чернігові піротехніки ДСНС вилучили 6 ракет з реактивної системи залпового вогню "Ураган". Частина з них була у воді, інша - на самому пляжі", - повідомили в ДСНС.
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Зазначається, що обстежувати берег річки і пляж рятувальники почали 9 квітня, залишки уламків ракет дістали сьогодні, 10 квітня. Ще одну ракету знайшли в лісі поблизу міського парку культури і відпочинку.
Роботи з очищення територій міста та області від боєприпасів тривають, додали у ДСНС.
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Як писав УНН, за інформацією Генерального штабу ЗСУ, на території Чернігівської області, яку звільнили від російських окупантів, розпочалася посівна.