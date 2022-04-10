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В Чернигове изъяли шесть ракет РСЗО "Ураган" с пляжа

Киев • УНН

 • 142706 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. На городском пляже в Чернигове пиротехники изъяли шесть ракет из реактивной системы залпового огня "Ураган". Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram-канале, пишет УНН.

В Чернигове изъяли шесть ракет РСЗО "Ураган" с пляжа

Цитата

"На городском пляже "Золотой берег" в Чернигове пиротехники ГСЧС изъяли 6 ракет из реактивной системы залпового огня "Ураган". Часть из них была в воде, другая - на самом пляже", - сообщили в ГСЧС.

Детали

Отмечается, что обследовать берег реки и пляж спасатели начали 9 апреля, остатки обломков ракет получили сегодня, 10 апреля. Еще одну ракету нашли в лесу вблизи городского парка культуры и отдыха.

Работы по очистке территорий города и области от боеприпасов продолжаются, добавили в ГСЧС.

Ранее

Как писал УНН, по информации Генерального штаба ВСУ, на территории Черниговской области, которую освободили от российских оккупантов началась посевная.

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