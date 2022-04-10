На звільненій Чернігівщині розпочалася посівна – Генштаб ЗСУ

Цитата

“На звільненій Чернігівщині вже йде посівна. Там воювали наші танки, щоб якомога швидше дати дорогу тракторам. Поранену снарядами землю лікує борона. Так буде по всій Україні! За це і б'ємося! Україна завжди відроджувалась!” — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

На Чернігівщині поруч із церквою, де рашисти зробили штаб, виявили тіла розстріляних місцевих жителів.



