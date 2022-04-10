На звільненій Чернігівщині розпочалася посівна – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На території Чернігівської області, яку звільнили від російських окупантів, розпочалася посівна. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
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“На звільненій Чернігівщині вже йде посівна. Там воювали наші танки, щоб якомога швидше дати дорогу тракторам. Поранену снарядами землю лікує борона. Так буде по всій Україні! За це і б'ємося! Україна завжди відроджувалась!” — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
На Чернігівщині поруч із церквою, де рашисти зробили штаб, виявили тіла розстріляних місцевих жителів.