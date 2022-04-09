У церкві на Чернігівщині, де був штаб окупантів, знайшли тіла розстріляних людей

Цитата

"Чернігівщина. Село Ягідне та село Лукашівка... Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб. Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розтріляли орки…" - вказали у ДСНС.

ДСНС також повідомила, що піротехніки, після перебування на Чернігівщині окупантів, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети.

Доповнення

Україна створила онлайн-архів для документування воєнних злочинів рф.