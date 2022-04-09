У церкві на Чернігівщині, де був штаб окупантів, знайшли тіла розстріляних людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. У Вознесенській церкві на Чернігівщині російські окупанти зробили штаб. Поруч рятувальники знайшли тіла місцевих жителів, яких розстріляли рашисти. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.
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"Чернігівщина. Село Ягідне та село Лукашівка... Тут знаходиться пам’ятка архітектури Вознесенська церква, в якій окупанти зробили штаб. Окрім боєприпасів, понівечених куполів з хрестами, сміття, що залишили російські військові, рятувальники знаходять і тіла людей. Кажуть, що це місцеві мешканці, яких розтріляли орки…" - вказали у ДСНС.
ДСНС також повідомила, що піротехніки, після перебування на Чернігівщині окупантів, очищують територію та вилучають вибухонебезпечні предмети.
Доповнення
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