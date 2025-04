Україна створила онлайн-архів для документування воєнних злочинів рф: Кулеба закликав його поширювати

Цитата

"Ми створили онлайн-архів для документування воєнних злочинів росії. Зібрані докази звірств, скоєних російською армією в Україні, гарантують, що ці воєнні злочинці не зможуть уникнути правосуддя. Відвідайте архів тут і поділіться ним повсюдно", - написав Кулеба у Twitter, поширивши посилання на ресурс.

We have created an online archive to document Russia’s war crimes.



The evidence gathered of atrocities committed by the Russian army in Ukraine will ensure that these war criminals cannot escape justice.



Visit the archive here and share it far and wide: https://t.co/jTqLXYGO5U pic.twitter.com/76e6TEssK5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 9, 2022

Доповнення

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у ​​цивільному одязі, деякі - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.

Мер Бучі повідомив, що близько 320 мирних жителів розстріляли російські загарбники під час окупації міста. З його слів, у звільненому від військ росії місті Буча під Києвом встановили особи 163 місцевих жителів, яких убили російські окупанти.