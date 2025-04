Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф: Кулеба призвал его распространять

Цитата

"Мы создали онлайн-архив для документирования военных преступлений россии. Собранные доказательства зверств, совершенных российской армией в Украине, гарантируют, что эти военные преступники не смогут избежать правосудия. Посетите архив здесь и поделитесь им повсеместно", - написал Кулеба в Twitter, распространив ссылку на ресурс.

We have created an online archive to document Russia’s war crimes.



The evidence gathered of atrocities committed by the Russian army in Ukraine will ensure that these war criminals cannot escape justice.



Visit the archive here and share it far and wide: https://t.co/jTqLXYGO5U pic.twitter.com/76e6TEssK5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 9, 2022

Дополнение

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода российских захватчиков.

Мэр Бучи сообщил, что около 320 мирных жителей расстреляли российские захватчики во время оккупации города. С его слов, в освобожденном от войск россии городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты.