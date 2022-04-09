Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф: Кулеба призвал его распространять

$41.170.09
45.030.03
ukru
Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию
07:59 • 26110 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
07:20 • 98667 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 64146 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 97622 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 134230 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 152602 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 333307 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 138140 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 124454 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 418094 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
3м/с
46%
Популярные новости

Украинцы одержали победы на теннисных турнирах в Анталье и Египте

9 апреля, 01:57 • 47675 просмотра

Вражеская атака на Харьков: ГСЧС обнародовала кадры с места масштабных пожаров

9 апреля, 02:28 • 56846 просмотра

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

04:51 • 56559 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

06:02 • 46135 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

07:03 • 43261 просмотра
публикации

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

07:20 • 98475 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 333201 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 340312 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 418017 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 391697 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Денис Шмыгаль

Уоррен Баффет

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Харьков

Донецк

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 12891 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

06:36 • 19212 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 93237 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 125808 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 145019 просмотра
Актуальное

Шахед-136

SpaceX Starship

Телеграмма

Калибр (семейство ракет)

Туполев Ту-22М

Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф: Кулеба призвал его распространять

Киев • УНН

 • 237341 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал в сети его распространять, пишет УНН.

Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф: Кулеба призвал его распространять

Цитата

"Мы создали онлайн-архив для документирования военных преступлений россии. Собранные доказательства зверств, совершенных российской армией в Украине, гарантируют, что эти военные преступники не смогут избежать правосудия. Посетите архив здесь и поделитесь им повсеместно", - написал Кулеба в Twitter, распространив ссылку на ресурс.

We have created an online archive to document Russia’s war crimes.

The evidence gathered of atrocities committed by the Russian army in Ukraine will ensure that these war criminals cannot escape justice.

Visit the archive here and share it far and wide: https://t.co/jTqLXYGO5U pic.twitter.com/76e6TEssK5

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 9, 2022

Дополнение

Международная правозащитная организация Human Rights Watch собрала доказательства военных преступлений в городе Буча Киевской области, где 2 апреля были обнаружены трупы людей в гражданской одежде, некоторые - со связанными за спиной руками, после ухода российских захватчиков.

Мэр Бучи сообщил, что около 320 мирных жителей расстреляли российские захватчики во время оккупации города. С его слов, в освобожденном от войск россии городе Буча под Киевом установили личности 163 местных жителей, которых убили российские оккупанты.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаполитикаКриминал и ЧП
Brent
$60.94
Bitcoin
$77,297.10
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$34.58
Золото
$3,062.05
Ethereum
$1,480.70