В церкви в Черниговской области, где был штаб оккупантов, нашли тела расстрелянных людей

Цитата

"Черниговская область. Село Ягидное и село Лукашевка... Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб. Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, что оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, это местные жители, которых расстреляли орки…" - указали в ГСЧС.

ГСЧС также сообщила, что пиротехники, после пребывания в Черниговской области оккупантов, очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы.

Дополнение

Украина создала онлайн-архив для документирования военных преступлений рф.