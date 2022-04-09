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В церкви в Черниговской области, где был штаб оккупантов, нашли тела расстрелянных людей

Киев • УНН

 • 247094 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. В Вознесенской церкви в Черниговской области российские оккупанты сделали штаб. Рядом спасатели нашли тела местных жителей, которых расстреляли рашисти. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

В церкви в Черниговской области, где был штаб оккупантов, нашли тела расстрелянных людей

Цитата

"Черниговская область. Село Ягидное и село Лукашевка... Здесь находится памятник архитектуры Вознесенская церковь, в которой оккупанты сделали штаб. Кроме боеприпасов, изуродованных куполов с крестами, мусора, что оставили российские военные, спасатели находят и тела людей. Говорят, это местные жители, которых расстреляли орки…" - указали в ГСЧС.

ГСЧС также сообщила, что пиротехники, после пребывания в Черниговской области оккупантов, очищают территорию и изымают взрывоопасные предметы.

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