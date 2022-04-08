У Чернігові від початку вторгнення рф загинули близько 700 людей – мер
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Від початку російського вторгнення в Чернігові загинули близько 700 людей. Про це під час прес-конференції повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, передає УНН.
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“За час війни у Чернігові загинули приблизно 700 осіб, це сукупно і військових, і цивільних”, – заявив Атрошенко.
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За словами міського голови, серед вбитих ще 70 тіл залишаються невпізнаними, оскільки ідентифікувати їх не змогли. Імена інших загиблих відомі.
Окрім цього, близько 40 осіб вважаються зниклими безвісти. Однак, Атрошенко додав, що швидше за все цих людей можна вважати загиблими, оскільки багатьох із них востаннє бачили біля будівель і автівок, знищених рашистами.
Міський голова зазначив, що орієнтовно у місті наразі залишились від 80 до 95 тисяч людей. До початку воєнних дій 24 лютого у Чернігові налічувалось від 285 до 290 тисяч людей.
Додамо
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав жителів Чернігова та поруч поки не повертатись до своїх домівок.
Він наголосив, що наразі існує велика проблема з комунікаціями міста, які на багатьох ділянках міста знищені. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше місто відновлять.