Чернігівців закликали поки не повертатись у місто

Цитата

«Шановні мешканці Чернігівщини, особливо чернігівці та мешканці населених пунктів поруч! Зараз ми дивимося на той трафік, який є, бачимо щире бажання мешканців Чернігова повернутися до своїх домівок. Є багато запитів, дзвінків, повідомлень щодо повернення. Не треба цього зараз робити. Чернігів ми відбудуємо, але на це треба час. Зараз є велика проблема з комунікаціями міста, які на багатьох ділянках міста знищені. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше ми його відновимо», - повідомив Чаус.

Деталі

З його слів, коли комунікації будуть відновлені і буде можливість повернутися, влада обов'язково про це повідомить.

«Питання щодо того, що ми їдемо відбудовувати, ми відбудуємо усі разом, та давайте розпочнемо з комунікацій. Їх є кому відновлювати, є відповідні служби, і, дай Боже, вони це зроблять відносно швидко наскільки це можливо у цих умовах», - додав очільник ОВА.

Доповнення

З відходом рашистських військ почало з’являтись все більше повідомлень про звільнення українських міст та населених пунктів у Чернігівській області.

Напередодні в Україні відновили сполучення Чернігова із центром держави.