Чернігівців закликали поки не повертатись у місто
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав жителів Чернігова та поруч поки не повертатись до своїх домівок, пише УНН.
Цитата
«Шановні мешканці Чернігівщини, особливо чернігівці та мешканці населених пунктів поруч! Зараз ми дивимося на той трафік, який є, бачимо щире бажання мешканців Чернігова повернутися до своїх домівок. Є багато запитів, дзвінків, повідомлень щодо повернення. Не треба цього зараз робити. Чернігів ми відбудуємо, але на це треба час. Зараз є велика проблема з комунікаціями міста, які на багатьох ділянках міста знищені. Чим менше ресурсів зараз споживатиме Чернігів, тим швидше ми його відновимо», - повідомив Чаус.
Деталі
З його слів, коли комунікації будуть відновлені і буде можливість повернутися, влада обов'язково про це повідомить.
«Питання щодо того, що ми їдемо відбудовувати, ми відбудуємо усі разом, та давайте розпочнемо з комунікацій. Їх є кому відновлювати, є відповідні служби, і, дай Боже, вони це зроблять відносно швидко наскільки це можливо у цих умовах», - додав очільник ОВА.
Доповнення
З відходом рашистських військ почало з’являтись все більше повідомлень про звільнення українських міст та населених пунктів у Чернігівській області.
Напередодні в Україні відновили сполучення Чернігова із центром держави.