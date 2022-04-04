В Україні відновили сполучення Чернігова із центром держави
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В Україні відновили сполучення Чернігова із центром держави. Про це повідомляє командувач військ оперативного командування "Північ" у Facebook, УНН.
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"Сполучення Чернігова із центром України відновлене. Трасою через Гончарівське місцеві мешканці та негабаритні авто з гуманітарними вантажем можуть доїхати до Чернігова. Працюємо далі! Разом до перемоги", – йдеться в повідомленні.
Додамо
Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус не радить повертатися до Чернігова.
З відходом рашистських військ почало з’являтись все більше повідомлень про звільнення українських міст та населених пунктів у Чернігівській області.
Напередодні про звільнені населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка у своєму Facebook повідомило Оперативне командування "Північ".