В Україні відновили сполучення Чернігова із центром держави

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"Сполучення Чернігова із центром України відновлене. Трасою через Гончарівське місцеві мешканці та негабаритні авто з гуманітарними вантажем можуть доїхати до Чернігова. Працюємо далі! Разом до перемоги", – йдеться в повідомленні.

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Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус не радить повертатися до Чернігова.

З відходом рашистських військ почало з’являтись все більше повідомлень про звільнення українських міст та населених пунктів у Чернігівській області.

Напередодні про звільнені населені пункти Количівка, Ягідне, Іванівка у своєму Facebook повідомило Оперативне командування "Північ".