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Чаус не радить поки повертатися до Чернігова, попри відхід окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус не радить "сьогодні" повертатися до Чернігова. Про це він повідомив під час телемарафону у понеділок, розповівши про ситуацію в області на тлі відходу російських окупаційних військ, пише УНН.

Чаус не радить поки повертатися до Чернігова, попри відхід окупантів

Цитата

“Війська російського агресора відійшли від Чернігова і відходять з області. Сьогодні ми спільно з військовими організували і відкрили альтернативний, тимчасовий маршрут, по якому до Чернігова відносно безпечно може потрапити гуманітарна допомога, і, відповідно, можна вивозити людей”, - сказав Чаус.

На запитання про те, чи можна повертатися в Чернігів, зокрема, щоб забрати речі, або вивезти рідних, він відповів “це можна зробити, звісно”.

“Але, щоб не робити ажіотаж, все ж таки я не радив би, по-перше, робити це сьогодні, хай заїде гуманітарка в місто. А по-друге, ми не забуваємо що в країні війна, і ракетні й авіаудари по Чернігову можливі”, - відзначив голова ОВА.

Деталі

Зі слів Чауса, Чернігів у багатьох місцях і районах зруйнований, враховуючи те, що росіяни били по об’єктах цивільної інфраструктури. У місті багато зруйнованих будинків, які не підлягають відновленню, і багато знищеної цивільної інфраструктури – електромережі, водопостачання, теплопостачання тощо.

“Якщо ми кажемо про міста Чернігівської області – особливо постраждали села Чернігівської області, там, де танки стояли в городах і будинках наших мешканців, а люди жили в підвалах і погребах. Оці села зруйновані, знищені взагалі. Там дуже багато жертв, і дуже багато чого треба відновлювати”, - повідомив він.

Водночас, як зазначив голова ОВА, наразі у місті працюють комунальники. Він висловив сподівання, що найближчим часом критичну інфраструктуру буде відновлено.

З приводу того, чи радить він місцевим мешканцям евакуюватися, Чаус відповів: “Якщо хтось має можливість тут лишатись і його будинок уцілів, у нього є вода, електропостачання, то мабуть сказати, що треба сідати і їхати – я не бачу; є гуманітарка, завозять люди”.

Він повідомив, що дуже багато людей не хочуть їхати з області.

“Сподіваюсь, що ворог все ж таки другий раз сюди не прийде ногами і танками. Але ризик авіа- і ракетних ударів залишається на сьогодні”, - додав очільник ОВА.

Доповнення

З відходом рашистських військ почало з’являтись все більше повідомлень про звільнення українських міст та населених пунктів у Чернігівській області.

Напередодні про звільнені населені пунтки Количівка, Ягідне, Іванівка у своєму Facebook повідомило Оперативне командування "Північ.

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