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Чаус не советует пока возвращаться в Чернигов, несмотря на отход оккупантов

Киев • УНН

 • 394919 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус не советует "сегодня" возвращаться в Чернигов. Об этом он сообщил во время телемарафона в понедельник, рассказав о ситуации в области на фоне отхода российских оккупационных войск, пишет УНН.

Чаус не советует пока возвращаться в Чернигов, несмотря на отход оккупантов

Цитата

“Войска российского агрессора отошли от Чернигова и уходят из области. Сегодня мы совместно с военными организовали и открыли альтернативный, временный маршрут, по которому до Чернигова относительно безопасно может попасть гуманитарная помощь, и, соответственно, можно вывозить людей”, - сказал Чаус.

На вопрос о том, можно ли возвращаться в Чернигов, в частности, чтобы забрать вещи, или вывезти родных, он ответил “это можно сделать, конечно”.

“Но, чтобы не делать ажиотаж, все же я не советовал бы, во-первых, делать это сегодня, пусть заедет гуманитарка в город. А во-вторых, мы не забываем, что в стране война, и ракетные и авиаудары по Чернигову возможны”, - отметил председатель ОВА.

Детали

Со слов Чауса, Чернигов во многих местах и районах разрушен, учитывая то, что россяине били по объектам гражданской инфраструктуры. В городе много разрушенных домов, которые не подлежат восстановлению, и много уничтоженной гражданской инфраструктуры - электросети, водоснабжения, теплоснабжения и тому подобное.

“Если мы говорим о городах Черниговской области - особенно пострадали села Черниговской области, там, где танки стояли в огородах и домах наших жителей, а люди жили в подвалах и погребах. Эти деревни разрушены, уничтожены вообще. Там очень много жертв, и очень многое надо восстанавливать”, - сообщил он.

В то же время, как отметил глава ОВА, сейчас в городе работают коммунальщики. Он выразил надежду, что в ближайшее время критическая инфраструктура будет восстановлена.

По поводу того, советует ли он местным жителям эвакуироваться, Чаус ответил: “Если кто-то имеет возможность здесь оставаться и его дом уцелел, у него есть вода, электроснабжение, то видимо сказать, что надо садиться и ехать - я не вижу; есть гуманитарка, завозят люди”.

Он сообщил, что очень многие люди не хотят уезжать из области.

“Надеюсь, что враг все же второй раз сюда не придет ногами и танками. Но риск авиа- и ракетных ударов остается на сегодня”, - добавил глава ОВА.

Дополнение

С отходом рашистских войск стало появляться все больше сообщений об освобождении украинских городов и населенных пунктов в Черниговской области.

Накануне об освобожденных населенных пунктах Колычевка, Ягодное, Ивановка в своем Facebook сообщило Оперативное командование "Север".

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