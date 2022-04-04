Чернігівщина: Количівка, Ягідне, Іванівка - звільнені
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Про звільнені населені пунтки Чернігівської області у своєму Facebook повідомило Оперативне командування "Північ", інформує УНН.
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"Количівка, Ягідне, Іванівка... Ці населені пункти Чернігівської області ще довго будуть пам'ятати жахіття війни.
Купа розбитого та спаленого українськими військовими російського металобрухту "прикрашає" трасу від Чернігова у бік Козельця. Самі ж путінські вбивці або лягли замертво на українську землю, або жалюгідно повтікали.
Наразі населені пункти звільнені від рашистської навали", - йдеться у повідомленні.
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У командуванні додали, що територія зачищається та контролюється військовими ЗСУ. Населенню завозять гуманітарну допомогу.
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