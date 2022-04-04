Черниговщина: Колычевка, Ягодное, Ивановка - освобождены
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Об освобожденных населенных пунктах Черниговской области в своем Facebook сообщило оперативное командование "Север", информирует УНН.
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"Колычевка, Ягодное, Ивановка. Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны.
Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко бежали.
Сейчас населенные пункты освобождены от рашистского нашествия", - говорится в сообщении.
Детали
В командовании добавили, что территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь.
Напомним
Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены - Минобороны.