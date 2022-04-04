Черниговщина: Колычевка, Ягодное, Ивановка - освобождены

Цитата

"Колычевка, Ягодное, Ивановка. Эти населенные пункты Черниговской области еще долго будут помнить ужасы войны.

Куча разбитого и сожженного украинскими военными российского металлолома "украшает" трассу от Чернигова в сторону Козельца. Сами же путинские убийцы либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко бежали.

Сейчас населенные пункты освобождены от рашистского нашествия", - говорится в сообщении.

Детали

В командовании добавили, что территория зачищается и контролируется военными ВСУ. Населению завозят гуманитарную помощь.

Напомним

Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область освобождены - Минобороны.