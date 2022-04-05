Черниговцев призвали пока не возвращаться в город

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"Уважаемые жители Черниговской области, особенно черниговцы и жители населенных пунктов рядом! Сейчас мы смотрим на тот трафик, который есть, видим искреннее желание жителей Чернигова вернуться в свои дома. Есть много запросов, звонков, сообщений о возврате. Не надо этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это надо время. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы его восстановим", - сообщил Чаус.

Детали

С его слов, когда коммуникации будут восстановлены и будет возможность вернуться, власть обязательно об этом сообщит.

"Вопрос о том, что мы едем восстанавливать, мы отстроим все вместе, и давайте начнем с коммуникаций. Их есть кому восстанавливать, есть соответствующие службы, и, дай Бог, они это сделают относительно быстро насколько это возможно в этих условиях", - добавил глава ОВА.

Дополнение

С уходом рашистских войск стало появляться все больше сообщений об освобождении украинских городов и населенных пунктов в Черниговской области.

Накануне в Украине возобновили сообщение Чернигова с центром государства.