Черниговцев призвали пока не возвращаться в город
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова и окресностей пока не возвращаться в свои дома, пишет УНН.
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"Уважаемые жители Черниговской области, особенно черниговцы и жители населенных пунктов рядом! Сейчас мы смотрим на тот трафик, который есть, видим искреннее желание жителей Чернигова вернуться в свои дома. Есть много запросов, звонков, сообщений о возврате. Не надо этого сейчас делать. Чернигов мы отстроим, но на это надо время. Сейчас есть большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас будет потреблять Чернигов, тем быстрее мы его восстановим", - сообщил Чаус.
Детали
С его слов, когда коммуникации будут восстановлены и будет возможность вернуться, власть обязательно об этом сообщит.
"Вопрос о том, что мы едем восстанавливать, мы отстроим все вместе, и давайте начнем с коммуникаций. Их есть кому восстанавливать, есть соответствующие службы, и, дай Бог, они это сделают относительно быстро насколько это возможно в этих условиях", - добавил глава ОВА.
Дополнение
С уходом рашистских войск стало появляться все больше сообщений об освобождении украинских городов и населенных пунктов в Черниговской области.
Накануне в Украине возобновили сообщение Чернигова с центром государства.