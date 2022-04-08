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В Чернигове с начала вторжения рф погибли около 700 человек - мэр

Киев • УНН

 • 104199 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. С начала русского вторжения в Чернигове погибли около 700 человек. Об этом во время пресс-конференции сообщил городской голова Чернигова Владислав Атрошенко, передает УНН.

В Чернигове с начала вторжения рф погибли около 700 человек - мэр

Цитата

“За время войны в Чернигове погибли примерно 700 человек, это совокупно и военных, и гражданских”, - заявил Атрошенко.

Детали

По словам городского головы, среди убитых еще 70 тел остаются неопознанными, поскольку идентифицировать их не смогли. Имена других погибших известны.

Кроме этого, около 40 человек числятся пропавшими без вести. Однако, Атрошенко добавил, что скорее всего этих людей можно считать погибшими, поскольку многих из них в последний раз видели возле зданий и автомобилей, уничтоженных рашистами.

Городской голова отметил, что ориентировочно в городе сейчас остались от 80 до 95 тысяч человек. К началу военных действий 24 февраля в Чернигове насчитывалось от 285 до 290 тысяч человек.

Добавим

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова пока не возвращаться в свои дома.
Он подчеркнул, что сейчас существует большая проблема с коммуникациями города, которые на многих участках города уничтожены. Чем меньше ресурсов сейчас будет потреблять Чернигов, тем быстрее город восстановят.

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