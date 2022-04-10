Чернігів. Що зробили з містом росіяни – фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Російські війська після жорсткої відповіді бійців українських сил забралися з Чернігівської області, однак залишили за собою шлейф із смертей та розрухи. УНН зібрав для вас фоторепортаж з Чернігова, який вистояв натиск окупантів.
Деталі
Так, сотні житлових будинків міста сруйновані частково або повністю, так само як і об'єкти цивільної інфраструктури.
Подекуди у місті можна побачити вирви від російських бомб.
На сьогодні, у місті та області продовжують працювати комунальники, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У місті продовжують виявляти та знешкоджувати вибухонебезпечні предмети.
Так, зокрема, групи піротехніків ДСНС за останню добу 25 разів виїжджали для знешкодження вибухонебезпечних предметів та виявили і вилучили 579 таких предметів (з початку війни виявлено та вилучено 8266 вибухонебезпечних предметів).
Додамо
У неділю, 10 квітня, фахівці розміновували міський пляж Чернігова "Золотий берег".
За інформацією голови Чернігівської ОВА, від початку російського вторгнення в обласному центрі загинули близько 700 людей.