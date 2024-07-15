На "Одесском осетринницком комплексе" производят черную икру премиум-класса из белуги, осетра, стерляди, а также золотую икру стерляди-альбиноса. Об этом сообщает Департамент агрополитики Одесской облгосадминистрации, передает УНН.

ООО "Одесский осетринницкий комплекс" имеет статус племенного репродуктора по пяти направлениям. Основной вид деятельности предприятия - воспроизводство генетически чистых линий осетровых и других аборигенных видов рыб, обитающих в дельте Дуная и Северо-Западного края Черного моря. Производственные мощности расположены на двух участках: один в 77 км от Одессы, где выращивают осетровых от икринки до икринки, а другой в экологической зоне биосферного заповедника Дельты Дуная на расстоянии 220 км от города.

Несмотря на трудности, связанные с полномасштабной войной, предприятию удалось сохранить производство. Продукция потребляется не только на внутреннем рынке, но и экспортируется в Молдову, Тайвань, Вьетнам, ОАЭ и США.

Кроме того, в Одесской области стремительно развивается улиточный бизнес. Местные фермеры производят не только вкусное мясо улиток, но и создают изысканные фаршированные деликатесы в различных соусах. За первые пять месяцев 2024 года Украина экспортировала 447 тонн моллюсков, что на 56% больше, чем за аналогичный период 2023 года.