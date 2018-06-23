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Черкасские ветераны АТО грозятся перейти к радикальным мерам

Черкасские ветераны АТО грозятся перейти к радикальным мерам

Киев  •  УНН

 • 14460 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Третий день подряд под стенами Черкасской облгосадминистрации стоит палаточный городок ветеранов АТО и фермеров, возмущенных действиями местного Госгеокадастра, передает корреспондент УНН.

Их цель — добиться увольнения Ольги Залоги — главы управления Госгеокадастра в Черкасской области, которая, по их мнению, злоупотребляет своим положением и принуждает людей к коррупции.

Ветераны АТО жалуются на несправедливое распределение земли, а фермеры и вовсе заявляют о “контролируемых” земельных аукционах.

Местные чиновники к протестующим не выходят. Те, в свою очередь, обещают более радикальные меры — блокировку сессии областного совета 27 июня.

Напомним, еще в марте депутаты областного совета коллегиально приняли решение об увольнении руководства местного Госгеокадастра и проведения комплексной проверки. С этими просьбами они обратились к Генеральному прокурору Юрию Луценко, Премьер-министру Владимиру Гройсману и главе Госгеокадастра Александру Колотилину. Но до сих пор никакой реакции не было.

Украинские Национальные Новости

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