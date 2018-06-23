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Черкаські ветерани АТО погрожують перейти до радикальних дій

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Третій день поспіль під стінами Черкаської облдержадміністрації стоїть наметове містечко ветеранів АТО і фермерів, обурених діями місцевого Держгеокадастру, передає кореспондент УНН.

Їх мета - домогтися звільнення Ольги Залоги - голови управління Держгеокадастру в Черкаській області, яка, на їхню думку, зловживає своїм становищем і примушує людей до корупції.

Ветерани АТО скаржаться на несправедливий розподіл землі, а фермери і зовсім заявляють про "контрольовані" земельні аукціони.

Місцеві чиновники до протестувальників не виходять. Ті, в свою чергу, обіцяють більш радикальні заходи - блокування сесії обласної ради 27 червня.

Нагадаємо, ще в березні депутати обласної ради колегіально прийняли рішення про звільнення керівництва місцевого Держгеокадастру і проведення комплексної перевірки. З цими проханнями вони звернулися до Генерального прокурора Юрія Луценка, Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана і глави Держгеокадастру Олександра Колотіліна. Але до цього часу жодної реакції не було.

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