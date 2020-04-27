Черкасские благотворители не ограничились помощью только медикам
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Черкасское объединение власти и благотворителей "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" помогает не только медикам, но и волонтерам, сообщает УНН.
"Многие из незащищенных слоев во время эпидемии оказались на грани выживания. Именно таким людям помогают волонтеры - люди с большим сердцем и неутомимыми руками. Наша инициатива не осталась в стороне и помогли нескольким общественным инициативам", - отметили в объединении.
В частности, Общественной организации "Жизнь без барьеров", которая занимается социально-незащищенными гражданами и доставляет им продукты питания, лекарства, одежду - Черкасским агентством регионального развития передано средства защиты: маски, респираторы, защитные костюмы на сумму более 6 тыс. грн
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"Руководитель волонтерской инициативы "Центр Гостеприимства" Виктор Дивнич не оставляет людей с инвалидностью, поэтому его работа - преимущественно за рулем авто, чтобы вовремя помочь и доставить нужные вещи в места, где их больше всего ожидают. Константин Мирошниченко вместе с друзьями взял на свои плечи организацию доставки врачей в областную больницу. Говорит, что волонтеры готовы бесплатно возить врачей и медсестер на работу и домой, но без помощи с горючим здесь никак не обойтись.
Поэтому Благотворительная организация "Благодійний фонд „МХП-Громаді" поддержали волонтеров и предоставили 2000 л бензина и дизтоплива. По словам директора "МХП-Громаді" Татьяны Волочай, такое сотрудничество с волонтерскими организациями важно и необходимо, потому что делает всех нас еще более сильными и эффективными в борьбе с COVID-19", - рассказали благотворители.
Напомним, Черкасская область признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты.