Черкаські благодійники не обмежилися допомогою лише медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Черкаське об’єднання влади та благодійників “Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19” допомагає не лише медикам, а і волонтерам, повідомляє УНН.
“Багато людей з незахищених верств під час епідемії опинилися на межі виживання. Саме таким людям допомагають волонтери — люди з великим серцем і невтомними руками. Наша ініціатива не лишилась осторонь та допомогли кільком громадським ініціативам”, — зазначили в об’єднанні.
Зокрема, Громадській організації “Життя без бар’єрів”, яка опікується соціально-незахищеними громадянами і доставляє їм продукти харчування, ліки, одяг — Черкаською агенцією регіонального розвитку передано засоби захисту: маски, респіратори, захисні костюми на суму більше 6 тис. грн
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“Керівник Волонтерської ініціативи “Центр Гостинності” Віктор Дівніч не залишає людей з інвалідністю, тому його робота — переважно за кермом авто, щоб вчасно допомогти і доправити потрібні речі в місця, де їх найдужче очікують. Костянтин Мірошниченко разом з друзями узяв на свої плечі організацію доставки лікарів до обласної лікарні. Каже, що волонтери готові безкоштовно возити лікарів і медсестер на роботу і додому, але без допомоги з пальним тут аж ніяк не обійтися.
Тому Благодійна організація “Благодійний фонд „МХП-Громаді“ підтримали волонтерів і надали 2 000 л бензину і дизпалива. За словами директорки „МХП — Громаді“ Тетяни Волочай, така співпраця з волонтерськими організаціями важлива і потрібна, бо робить усіх нас ще більш сильними і ефективними у боротьбі з COVID-19”, — розповіли благодійники.
Нагадаємо, Черкащина визнана найкращим регіоном за рівнем забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту.