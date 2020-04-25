Черкаські благодійники витратили 18 млн грн на потреби медсфери
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. За місяць роботи черкаське об’єднання влади та благодійників "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" витратила 18 млн грн на потреби медичної сфери, повідомляє УНН.
“Нам сьогодні виповнився рівно місяць. Місяць напруженої роботи та об’єднання зусиль влади, бізнесу та громадськості у протидії епідемії COVID-19. Не святкуємо, але підводимо підсумки, як завжди по-п’ятницях:
Зібрано 19 млн грн, закуплено необхідних для захисту товарів на 17,9 млн грн, з них на 3,8 млн. засобів захисту, обладнання та тестів вже доставлено у медичні заклади. Також надано допомогу поліції, прикордонникам та волонтерам громадських організацій, що працюють над подоланням наслідків епідемії”, — зазначили в об’єднанні.
Основними партнерами “Спільнодії Черкащини” є обласна держадміністрація, ГО “Молода Черкащина”, Черкаська агенція регіонального розвитку та Благодійна організація “Благодійний фонд “МХП-Громаді”. Зазначимо, саме МХП, виробник курятини “Наша Ряба”, вніс найбільшу благодійну суму — 14 млн грн.
Загалом Черкащина демонструє показову взаємодопомогу влади і бізнесу в боротьбі з коронавірусом. Певно тому Черкащина визнана найкращим регіоном за рівнем забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту.