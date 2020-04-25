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The Washington Post

Черкаські благодійники витратили 18 млн грн на потреби медсфери

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. За місяць роботи черкаське об’єднання влади та благодійників "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" витратила 18 млн грн на потреби медичної сфери, повідомляє УНН.

Черкаські благодійники витратили 18 млн грн на потреби медсфери

“Нам сьогодні виповнився рівно місяць. Місяць напруженої роботи та об’єднання зусиль влади, бізнесу та громадськості у протидії епідемії COVID-19. Не святкуємо, але підводимо підсумки, як завжди по-п’ятницях:

Зібрано 19 млн грн, закуплено необхідних для захисту товарів на 17,9 млн грн, з них на 3,8 млн. засобів захисту, обладнання та тестів вже доставлено у медичні заклади. Також надано допомогу поліції, прикордонникам та волонтерам громадських організацій, що працюють над подоланням наслідків епідемії”, — зазначили в об’єднанні.

Основними партнерами “Спільнодії Черкащини” є обласна держадміністрація, ГО “Молода Черкащина”, Черкаська агенція регіонального розвитку та Благодійна організація “Благодійний фонд “МХП-Громаді”. Зазначимо, саме МХП, виробник курятини “Наша Ряба”, вніс найбільшу благодійну суму — 14 млн грн.

Загалом Черкащина демонструє показову взаємодопомогу влади і бізнесу в боротьбі з коронавірусом. Певно тому Черкащина визнана найкращим регіоном за рівнем забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту.

Українські Національні Новини

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