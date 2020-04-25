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Черкасские благотворители потратили 18 млн грн на нужды медсферы

Черкасские благотворители потратили 18 млн грн на нужды медсферы

Киев  •  УНН

 • 12894 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. За месяц работы черкасское объединение властей и благотворителей "Спільнодія Черкащини: здолати COVID-19" потратила 18 млн грн на нужды медицинской сферы, сообщает УНН.

“Нам сегодня исполнился ровно месяц. Месяц напряженной работы и объединения усилий власти, бизнеса и общественности в противодействии эпидемии COVID-19. Не празднуем, но подводим итоги, как всегда по-пятницам:

Собрано 19 млн грн, закуплено необходимых для защиты товаров на 17,9 млн грн, из них на 3,8 млн. средств защиты, оборудования и тестов уже доставлены в медицинские учреждения. Также оказана помощь полиции, пограничникам и волонтерам общественных организаций, работающих над преодолением последствий эпидемии”, — отметили в объединении.

Основными партнерами “Спільнодії Черкащини” является областная госадминистрация, ОО “Молода Черкащина”, Черкасское агентство регионального развития и Благотворительная организация “Благотворительный фонд “МХП-Громаді”. Отметим, именно МХП, производитель курятины “Наша Ряба”, внес наиболее благотворительную сумму — 14 млн грн.

В общем Черкасская область демонстрирует показательную взаимопомощь властей и бизнеса в борьбе с коронавирусом. Вероятно поэтому Черкасская признана лучшим регионом по уровню обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты.

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