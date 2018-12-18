Черкассы заполонили азартные клубы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Местные власти Черкасс призвали обуздать круглосуточные азартные клубы. Об этом говорится в тексте петиции на сайте горсовета, передает УНН.
Горожане жалуются, что нелегалы работают уже на каждом шагу, деморализуя молодежь.
"Вызывает возмущение горожан такое количество круглосуточных игровых центров, что обзывают "Национальной лотереей" - через каждые 100 м, особенно на центральных улицах. Запретить такой бизнес в городе! Не деморализовать молодежь", - аргументировала свое обращение к властям автор петиции Лилия Коваль.
Напомним, в Украине появилась интерактивная карта нелегальных лотерей. Только в столице начислено почти 200 замаскированных точек азарта.