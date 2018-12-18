Черкаси заполонили азартні клуби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Місцеву владу Черкас закликали приборкати цілодобові азартні клуби. Про це йдеться у тексті петиції на сайті міськради, передає УНН.
Містяни скаржаться, що нелегали працюють вже на кожному кроці, деморалізуючи молодь.
“Викликає обурення містян така кількість цілодобових ігрових центрів, що обзивають „Національною лотереєю“ — через кожні 100м, особливо, на центральних вулицях. Заборонити такий бізнес у місті! Не деморалізувати молодь”, — аргументувала своє звернення до влади авторка петиції Лілія Коваль.
Нагадаємо, в Україні з’явилася інтерактивна мапа нелегальних лотерей. Лише в столиці нараховано майже 200 замаскованих точок азарту.