В Україні з’явилась мапа нелегальних лотерей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. В Україні запрацювала інтерактивна мапа з адресами нелегальних лотерей, передає УНН.
Ознайомитися з нею можна тут. Станом на 17 грудня, на мапі представлено кілька сотень незаконних точок, що діють у Києві та області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС назвали свою причину розгулу азарту в країні
За даними авторів проекту, тільки на лівому березі столиці працює понад 90 нелегальних гральних закладів. На правому - більше сотні, один із яких розташований за адресою вул. Героїв Сталінграду, 6. Влітку цього року про його діяльність розповідав УНН.