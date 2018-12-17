В Украине появилась карта нелегальных лотерей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Украине заработала интерактивная карта с адресами нелегальных лотерей, передает УНН.
Ознакомиться с ней можно здесь. По состоянию на 17 декабря, на карте представлено несколько сотен незаконных точек, действующих в Киеве и области.
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По данным авторов проекта, только на левом берегу столицы работает более 90 нелегальных игорных заведений. На правом - более сотни, одно из которых расположено по адресу ул. Героев Сталинграда, 6. Летом этого года о его деятельности рассказывал УНН.