Очередное землетрясение в Италии оставило после себя около 20 раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Тысячи людей в центральной Италии провели ночь в автомобилях, палатках и приютах после четвертого землетрясения в этом районе за последние три месяца, ранения в результате очередного землетрясения магнитудой 6,6 накануне получили около 20 человек, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода .
Через подземные толчки разрушено немало исторических зданий, в том числе средневековую базилику Святого Бенедикта в городе Норчия, что в регионе Умбрия.
Землетрясение ощущалось также в столице Риме, метро в городе не работало. О жертвах или серьезно травмированных не сообщается, так как многие после двух мощных толчков на прошлой неделе покинули свои здания.
Подземные толчки в районе центральных Апеннин возобновились на прошлой неделе, через два месяца после разрушительного землетрясения, унесшего жизни около 300 человек. Около 5 тысяч человек нуждаются во временных убежищах.