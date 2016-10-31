Очередное землетрясение в Италии оставило после себя около 20 раненых

Через подземные толчки разрушено немало исторических зданий, в том числе средневековую базилику Святого Бенедикта в городе Норчия, что в регионе Умбрия.

Землетрясение ощущалось также в столице Риме, метро в городе не работало. О жертвах или серьезно травмированных не сообщается, так как многие после двух мощных толчков на прошлой неделе покинули свои здания.

Подземные толчки в районе центральных Апеннин возобновились на прошлой неделе, через два месяца после разрушительного землетрясения, унесшего жизни около 300 человек. Около 5 тысяч человек нуждаются во временных убежищах.