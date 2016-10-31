Черговий землетрус в Італії залишив близько 20 поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Тисячі людей в центральній Італії провели ніч в автомобілях, наметах і притулках після четвертого землетрусу в цьому районі за останні три місяці, поранення в результаті чергового землетрусу магнітудою 6,6 напередодні отримали близько 20 людей, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Через підземні поштовхи зруйновано чимало історичних будівель, зокрема середньовічну базиліку Святого Бенедикта в місті Норчія, що в регіоні Умбрія.
Землетрус відчувався також в столиці Римі, метро в місті не працювало. Про жертв чи серйозно травмованих не повідомляється, бо чимало людей після двох потужних поштовхів минулого тижня покинули свої будівлі.
Підземні поштовхи в районі центральних Апеннін відновилися минулого тижня, через два місяці після руйнівного землетрусу, що забрав життя близько 300 людей. Близько 5 тисяч осіб потребують тимчасового притулку.
Нагадаємо, лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що став свідком потужного землетрусу в Італії, який стався 30 жовтня.