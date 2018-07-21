Очередные три бразильцев стали новичками ФК "Львов"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. К заявке ФК “Львов” на сезон 2018/2019 годов вошли шесть новичков команды — по три украинца и бразильца, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Львовский клуб подписал контракты на 4 года с бразильскими футболистами — опорным полузащитником Сабино и центральным защитником Мартаном.
Также “горожане” договорились о годовом сотрудничестве с защитниками Сергеем Ворониным и Вадимом Парамоновым, а также голкипером Богданом Друзем.
Бразильский защитник Тейлор будет выступать за “сине-золотых львов” на правах аренды до лета 2019 года.
Напомним, что перед дебютным сезоном в УПЛ “Львов” сделал ставку на легионеров .