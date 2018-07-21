Чергові троє бразильців стали новачками ФК "Львів"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. До заявки ФК “Львів” на сезон 2018/2019 років увійшли шестеро новачків команди — по три українці та бразильці, інформує УНН з посиланням на прес-службу клубу.
Львівський клуб підписав контракти на 4 роки із бразильськими футболістами — опорним півзахисником Сабіно та центральним захисником Мартаном.
Також “городяни” домовилися про річне співробітництво із захисниками Сергієм Вороніним та Вадимом Парамоновим, а також голкіпером Богданом Друзем.
Бразильський захисник Тейлор виступатиме за "синьо-золотих левів“на правах оренди до літа 2019 року.
Нагадаємо, що перед дебютним сезоном в УПЛ “Львів” зробив ставку на легіонерів.