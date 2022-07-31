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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Очередная провокация": спикер Одесской ОВА об атаке беспилотником штаба чф рф

Киев • УНН

 • 420250 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Атака беспилотником штаба черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе – очередная провокация россии. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Цитата

"Вроде бы в Севастополе на так называемый штаб черноморского флота рф было сброшено какое-то взрывное устройство. Конечно, обвинения раздаются в сторону Вооруженных сил Украины. Твердо могу заявить, что деоккупация украинского Крыма и всех временно оккупированных городов будет точно происходить совсем по-другому и с гораздо большей эффективностью. Пока уверен, что это очередная провокация российской стороны", – сообщил Братчук.

Напомним

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил, что сегодня, в день военно-морского флота россии, с беспилотника атаковали штаб черноморского флота рф.

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