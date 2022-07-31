"Очередная провокация": спикер Одесской ОВА об атаке беспилотником штаба чф рф

Цитата

"Вроде бы в Севастополе на так называемый штаб черноморского флота рф было сброшено какое-то взрывное устройство. Конечно, обвинения раздаются в сторону Вооруженных сил Украины. Твердо могу заявить, что деоккупация украинского Крыма и всех временно оккупированных городов будет точно происходить совсем по-другому и с гораздо большей эффективностью. Пока уверен, что это очередная провокация российской стороны", – сообщил Братчук.

Напомним

Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя михаил развожаев сообщил, что сегодня, в день военно-морского флота россии, с беспилотника атаковали штаб черноморского флота рф.