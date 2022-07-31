"Чергова провокація": речник Одеської ОВА про атаку безпілотником штабу чф рф

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"Начебто у Севастополі на так званий штаб чорноморського флоту рф було скинуто якийсь вибуховий пристрій. Звичайно, звинувачення лунають у бік Збройних сил України. Твердо можу заявити, що деокупація українського Криму та всіх тимчасово окупованих міст точно відбуватиметься зовсім по-іншому та з набагато більшою ефективністю. Наразі впевнений, що це чергова провокація російської сторони", – повідомив Братчук.

Нагадаємо

Так званий "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя михайло развожаєв повідомив, що сьогодні, в день військово-морського флоту росії, з безпілотника атакували штаб чорноморського флоту рф.



