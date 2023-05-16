Очередная ложь: оккупанты меняют тактику своей пропаганды
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Оккупанты начали менять тактику своей лжи. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.
Детали
Так, отмечается, что ранее любое попадание в места расположения оккупантов в россии объясняли как "сверхзвук" и "работа певео".
Зато сейчас любой взрыв на временно оккупированных территориях враг разгоняет в своей пропаганде как "попадание в гражданскую инфраструктуру".
Как сообщает Иван Федоров, это делается с целью принуждения местных уехать с прифронтовых территорий.
"Конечно преследуют только свои цели – запугать мирных жителей и заставить их уехать с прифронтовых территорий, чтобы:
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- Освободить дома вдоль линии фронта для размещения росвоенных;
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- Убрать людей, которые могут передавать информацию силам сопротивления;
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- Скрыть от гражданских перемещение собственной техники и личного состава", - написал он.
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К тому же, по данным Главного управления разведки на оккупированном юге Украины сосредоточено около 150 тысяч российских военных и они усиленно готовятся к обороне.
Федоров отмечает, что мирные жители там нужны оккупантам как живой щит.
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