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Очередная ложь: оккупанты меняют тактику своей пропаганды

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Оккупанты начали менять тактику своей лжи. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение в Telegram городского головы Мелитополя Ивана Федорова.

Детали

Так, отмечается, что ранее любое попадание в места расположения оккупантов в россии объясняли как "сверхзвук" и "работа певео".

Зато сейчас любой взрыв на временно оккупированных территориях враг разгоняет в своей пропаганде как "попадание в гражданскую инфраструктуру".

Как сообщает Иван Федоров, это делается с целью принуждения местных уехать с прифронтовых территорий.

"Конечно преследуют только свои цели – запугать мирных жителей и заставить их уехать с прифронтовых территорий, чтобы:

  • Освободить дома вдоль линии фронта для размещения росвоенных;
  • Убрать людей, которые могут передавать информацию силам сопротивления;
  • Скрыть от гражданских перемещение собственной техники и личного состава", - написал он.

К тому же, по данным Главного управления разведки на оккупированном юге Украины сосредоточено около 150 тысяч российских военных и они усиленно готовятся к обороне.

Федоров отмечает, что мирные жители там нужны оккупантам как живой щит.

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