Чергова брехня: окупанти змінюють тактику своєї пропаганди
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Окупанти почали змінювати тактику своєї брехні. Про це пише УНН з посиланням на допис в Telegram міського голови Мелітополя Івана Федорова.
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Так, зазначається, що раніше будь-яке влучання в місця розташування окупантів в росії пояснювали як "свєрхзвук" і "робота певео".
Натомість, зараз будь-який вибух на тимчасово окупованих територіях ворог розганяє в своїй пропаганді як "влучання в цивільну інфраструктуру".
Як повідомляє Іван Федоров, це робиться з метою примусу місцевих виїхати з прифронтових територій.
"Звісно переслідують тільки свої цілі – залякати мирних мешканців і змусити їх виїхати з прифронтових територій, щоб:
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- Звільнити будинки вздовж лінії фронту для розміщення росвійськових;
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- Прибрати людей, які можуть передавати інформацію силам спротиву;
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- Приховати від цивільних переміщення власної техніки і особового складу", - написав він.
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До того ж, за даними Головного управління розвідки на окупованому півдні України зосереджено близько 150 тисяч російських військових і вони посилено готуються до оборони.
Федоров наголошує, що мирні мешканці там потрібні окупантам як живий щит.
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